- Dalje nas očekuje puno zadataka, odnosno proširenje kruga ljudi, kako je dogovoreno da to bude još njih 20 do 30, kako bi zaokružili osnovni pravac budućeg delovanja pokreta - naglasio je da pokret trenutno nije politički opredeljen i da nema prvog čoveka, već će svi članovi imati priliku da predlažu i razvijaju ideje.

Matić ocenjuje da je upravo to ono što ovu inicijativu čini drugačijom:

- Većina ljudi prisutnih na skupu politički do sada nije bila angažovana, što dokazuje još jedan cilj samog pokreta, a to je upravo takvo angažovanje, odnosno nova energija koja do sada nije društveno iskorišćena.