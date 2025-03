"Pošto izgledam kao da me poplava izbacila i ljudi kažu mrzovoljan je, podočnjaci do brade, debeo, rešio sam da, osim činjenice da je Vaskršnji post, rešio sam da sve to popravim da budem manje debeo, lepši, mlađi i jedem nar. Da mi je neko rekao da ću da jedem nar u svom životu, ne bih mu verovao, a ovo je najboji način lepo kašika. Kažu da smanjuje i krvni pritisak, ništa ja u to ne verujem, ali pošto sam shvatio, da su svi shvatili, koliko loše izgledam i kako lošu energiju šuirim, rešio sam da to sve promenim. Dakle nar, sutra kad me vidite nasmejanog i kad budem bio u Briselu, sa Ursulom fon der Lajen i Koštom, nemojte da mislite da se smejem kao lud na brašno, to je zbog nara", rekao je predsednik u video snimku na Tiktoku.