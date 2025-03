Naime, bez i jedne relevantne činjenice, Viber, koji ima milion i 300 hiljada pratilaca, svoju teoriju je branio u objavi na osnovu jedne fotografije i to one koja je objavljena baš na Instagramu Ekostraže, a u kojoj je Marinika Tepić pokušala da ubedi ljude da je baš odatle, iza Skupštine, policija upotrebila zvučni top tokom protesta u Beogradu. Logično se da zaključiti da je do daleke Kanade informacija stigla namenski, te da je iskorišćena činjenica da uticajni influenser objavi šta mu se plati (ima detaljan cenovnik koliko naplaćuje kakvu vrstu objave).

"Hej Srbijo! Hej Vlado Srbije! Pogodite šta, za petama sam vam lažljivi psi! Ozbiljno su se uplašili od bombi istine koje bacamo na njih. Ovo je članak koji mi je poslao jedan od mojih prijatelja iz Srbije u kojem oni govore da sam plaćen 6.000 dolara da napravim video u kojem kritikujem Vladu Srbije. Čoveče! 6.000?! To bi bilo lepo. Šteta što sam to uradio samo iz svog srca, bubašvabe jedne. U suštini, u članku je samo prevedn moj video, ali onda pišu da je Džon naplatio 6.000 dolara za jedan minut objave na Instagramu. To uopšte nije tačno. Iskreno, mi imamo cene za reklame/oglase, a vrlo je jasno šta je reklama. Ovi videi nisu reklame! Lažete! Zašto uvek lažete? Na kraju, ovo samo potvrđuje da je ovo što radimo istina", naveo je Viber u svojoj novoj objavi na Instagramu, očito pokušavajući da se opere nakon što se saznalo šta radi i nakoji način obmanjuje svoje pratioce, i to za novac.