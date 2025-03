- Šta da kažem, ovo je naše i ako je neko kriv, evo ja sam kriv, nek znaju svi. Ja sam rekao da hoću i hoću i smeo bih opet zbog onih u kolevkama, zbog onih u grobovima, zbog 1.300 kaplara koji su ginuli mlađi od 18 godina, j*** te bre, zbog njih - vikao je on, a onda se teatralno spustio na kolena pred policajcima.

Društvenim mrežama sada kruži i snimak Dimitrijevića, na kom se vidi njegov jučerašnji nastup, ali i gostovanje na televiziji N1. On je tada govorio o ekologiji, kojom se bavi na duhovnom nivou. Govorio je o raskopanim grobljima i kolevkama, "pošumljavanju uma", "psima na lancu krupnog kapitala", fascinacijom brojem 13…

- Kada je Pakća iz amazonskih šuma došla ovde, sa sve svojom tetovažom preko lica, i rekla da je njihova ministarka rekla da pre nego što pošumimo zemlju treba da pošumimo um, ja sam bio inspirisan… Vidite, duhovna ekologija i duhovno-duševni život iz ugla, recimo, psihosomatike može da se posmatra ovako – ko uništava svoju unutrašnju okolinu, ko je pas na lancu krupnog kapitala, ko je žedan moći, samo je pitanje vremena kada će interno postati eksterno i kada će pokušati da uništava sve okolo. Ja sam to naglašavao i kada sam pričao o liturgijskim potrebama Srpske pravoslavne crkve. Pa, zar nam ne trebaju te pčele za taj vosak i za te cveće. A oni će raskopati, i nemoj da se lažemo da neće, i groblja, i crkvišta i kolevke… To je ta duhovna ravan s koje ćemo se truditi da ne gazimo ni cveće, ni ljude, s koje ćemo poštovati vodu kao živu. Ako ne verujemo da je voda živa, onda je bar jasno da nam ta voda daje život, da protiče kroz nas. Napisao sam pesmu za jednu sjajnu prijateljicu moju pokojnu Nikol Stojin, “13. pesma za Nikol” se zove.. Nije 13. po redu ali pesme njoj su posvećene po nekom neredu - rekao je on tada.