NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. godine predstavljalo je ključni trenutak u savremenoj istoriji Balkana, ostavljajući iza sebe razorne posledice po stanovništvo. Ova agresija je sprovedena bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, trajala je 78 dana i ostavila trajne ožiljke na društvo i kolektivno sećanje

Sreda je, 24. mart 1999. godine. Sati 19.45. Građani Jugoslavije su zauzeti svojim svakodnevnim aktivnostima. U trenutku svi - staju. Prodoran, zloslutan, a uporan zvuk ubrzava otkucaje srca. Svi su slutili, a malo ko je verovao - počelo je bombardovanje! Sirene su pre tačno 26 godina označile početak agresije 19 država članica NATO na SRJ, koje su činile Srbija i Crna Gora. Bio je to početak stravičnog razaranja koje je bez prekida trajalo do 10. juna, punih 78 dana.

U emisiji " Ni pet ni šest" na Kurir televiziji, o uzorcima i posledicama NATO bombardovanja Jugoslavije, kao i o trenutnoj geopolitičkoj situaciji, na koju je 24. mart uticao, razgovarali su politikolog Aleksandar Pavić, novinar Dragan Vujičić i sociolog i genral u penziji dr Vinko Pandurević.

Foto: Kurir Televizija

Mnogi nisu verovali da će doći do tog razornog bombardovanja, ali su se njihova očekivanja ubrzo pokazala pogrešnima. Iako su godine prošle, posledice tog tragičnog događaja i dalje su prisutne, duboko ukorenjene u kolektivnom sećanju i svakodnevnom životu ljudi, što je Vujičić i objasnio.

- Nekima od nas je taj događaj odredio život, kao i meni na neki način. Tada sam bio mlad novinar, znao sam šta je to. To su desetak godina života gde vas to odredi. U principu nikada nisam izašao iz tih godina i uvek se vraćam i pitam se. Jednostavno, za mene to nije toliko bilo interesantno, znao sam kakve su namere zapada. Ali, sam opet mislio da neće do toga doći, ovaj narod nije kriv i mi nismo to zaslužili. Država se na Kosmetu borila protiv terorista, Račak nije smeo da bude nikakav povod, niti okidač za događaje. Dogovori u Rambujeu su bili samo dogovori kako Srbiju baciti u blato i kako je uništiti. Današnje događaje razumem drugačije samo zbog toga. Ja kažem sada mladima da nisu oni vojnici svetlosti i baklja pravde - rekao je Vujičić.

Pandurević takođe ističe da je NATO bombardovanje Jugoslavije ostavilo dubok i trajan trag na život ljudi u Srbiji i kolektivno pamćenje.

- To je večiti sukob između sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. Mi smo oblikovani u prošlosti, ono što jesmo danas, to smo upravo zahvaljujući prošlosti. Kad bi smo mi odbacili svu tu prošlost, odmah bismo bili u budućnosti, jer bismo bili rasterećeni i ne bi bili pod pritiskom bilo čega. Što se tiče NATO bombardovanja Jugoslaviju, prvih pet, šest godina nije bilo potrebno da se prave posebne konferencije, iako je čak i zabranjeno bilo zbog ovdašnje vlasti. Mozak i organizam sam želi da odbaci neke situacije koje mi očekujemo i koje su realne i moguće. Mozak ne želi da ih usvoji kako bi čovek bio miran rekao je Pandurević i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Da li je bombardovanje bilo očekivano? Nije. Napad na Jugoslaviju je bio među korak u pohodu na Rusiju, to danas jasno vidimo. Ovo nije stvar pojedinačnog trenutka i ne može se posmatrati izvan konteksta toga vremena. Moramo postaviti pitanje zašto je to bilo tako. Kada pogledamo izveštaje stradale dece, pitamo se da li je to moralo tako da bude. Agresija nije mogla da se izbedne, jer nije zavisila od nas. Mi smo tu gde jesmo, a neko je odlučio da na nas izvrši agresiju.

Pavić objašnjava da postoje tačni razlozi bombardovanja, kao i da to nije pitanje pravde i jednakosti, već su glavni geopolitički faktori.

- Tada smo bili pelcovani, posle nam je bilo lakše da ukapiramo šta su neke druge stvari. Mi smo duboko osećali da treba da branimo svoju zemlju i tada je prestalo da bude važno da li si za vlast ili opoziciju. U ratnim okolnostima dođe do homogenizacije nacije, osim ako je vlast tolika loša, da to ne može da se reši. Mi smo obuzeti time "pravda i nepravda", učili su nas da treba da zavlada pravda i jednakost, ljudi su ovde naučeni šta je pravedno. Ali, postoje dokumenti koji jasno govore zbog čega smo napadnuti, to su čisti geopolitički razlozi i računice. Obavezna lektira kod nas mora da bude "Pismo Vilija Vimera", on je bio nemački diplomata i političar, koji je bio izaslanik Šredera na bezbosnosnoj agenciji u Bratislavi, krajem aprila 2000. godine. Otprilike devet meseci pre kraja agresije. Glavna tema je upravo bila bombardovanje - rekao je Pavić i prepričao dokument:

Foto: Kurir Televizija

- U tom pismu jasno piše zašto smo mi bili bombardovani. Pod broj jedan je geopolitički momenat: Da bi se ispravila greška koju je napravio Ajzenhauer 1945. godine, kad nije uspeo da stacionira američku vojsku na našoj teritoriji. Ispravljanje te greške, nema veze sa pravdom i nepravdom. Drugi razlog: Bila je 50-ogodišnjica NATO-a, morao je da ima razlog da postoji. Da bi se dalje širio, cilj je bio granice najveće ekspanzije Rimskog carstva, zbog toga Bugarska, Rumija, češka, moraju biti primljene u NATO, da bi se stvorio bedem od Baltika do Crnog mora ka Rusiji, a Srbija mora da bude isključena iz Evropskog razvoja.

Srbija nije članica NATO pakta, a Pavić ističe da je takva odluka isključivo proizvod agresije, te da Srbija nije poklekla ni posle 26 godina.

- To je vrlo jasan razlog zašto smo mi bombardovani. Znali su da su Srbi jedan remetilački faktor. Ulogu koju smo odigrali u Prvom svetskom ratu, a kasnije i u Drugom, kada je odložen napad na Sovjetski savez, zbog ustanka u Srbiji, samo zbog 27. marta.. Čista geopolitika, ali pto se nas tiče vrlo nepravedno, pogotovo jer je ovaj zločin prošao nekažnjeno. Nato intervencija nam je i donela 5. oktobar. Protiv nas je vođen atomski, biološki i hemijski rat, posledice osećamo i dan danas. Mi trpimo posledice toga i osećamo revolt, ali to nas je sprečilo da i mi naivno uđemo u NATO pakt. Zbog toga sad nismo deo te anti-ruske koalicije, sve ima svoje - zaključio je Pavić.

