Nasilje mora da bude kažnjivo. To je početak i kraj svega, a između toga neophodno je da se svi akteri - od nosilaca vlasti, opozicije, studenata, sindikata, profesora do nastavnika - ponašaju odgovorno. Jedna tačka može nam u tome poslužiti kao reper - drugi zahtev studenata u blokadi. Oni su insistirali na otkrivanju i kažnjavanju napadača na studente i građane, i država i njene institucije su postupale po tom zahtevu. Zar to ne pokazuje da se, bez obzira na to ko nešto inicira, zdravo i zrelo razmišljanje i principijelan stav protiv nasilja mogu proglasiti zajedničkim ciljem.