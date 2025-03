- Bojim se da nas stiže to realno vreme. Kad sam bio mladi novinar, nešto je trebalo da se desi, pa dok to novinari prenosu ili dojave mobilnim telefonima do redakcije. Vi imate tu već neki dugačak period, dok sada je sve uživo, skupe se dvoje ljudi koji se posvađaju, to će neko da vidi i doćiće tu. Sve je spremno za veliki događaj. Bojim se da ništa nismo naučili za četiri meseca. Osnovni razlog zbog čega se sve ovo dešava se više ne pominje. Gađanje jajima koje se dogodilo je ponižavanje.