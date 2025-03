- Ja mislim da je to više rebrendiranje uz mogućnost da svi problemi i izdanja Srpske napredne stranke, koja je jednostavno prerasla neku logiku, gde vi ne možete da kontrolišete taj lokal. Možda je to prilika da svi ti problemi ostanu negde i da se opran i čistog obraza krene dalje, zato i kažem da je to rebrendiranje. Svaka stranka u Srbiji nas ubeđuje da radi za našu dobrobit i da će Srbija napredovati, ali to u praksi deluje drugačije. Taj pokret će utopiti sve manje, jednostano će se napraviti red na našoj političkoj sceni. To će biti odlično za interesne grupe, za koje se i ne zna da postoje - rekao je Lakić i dodao: