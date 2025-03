- Blokaderi su dozvolili sebi nešto što nikada nisu smeli da dozvole i za to će biti procesuirani. Očekujem da se krene ka dijalogu jer je sve ovo suludo. Juče smo na Senatu doneli odluku da se dostave papiri koji dokazuju da imamo isplaniranu nadoknadu nastave. U narednih nedelju do dve, polako treba da se krene sa nastavom - najavio je Mitić.

- Na fakultetima, po Zakonu o visokom obrazovanju, preovladavaju nastava i ispiti. To je suština naše misije. Svaka čast administraciji, radili su punim kapacitetom i oni su zaslužili svoje plate. Mi koji nismo držali nastavu ne treba da budemo plaćeni za taj deo. Rešenje će doći tek kada sednemo za sto - rekao je Petrov i naglasio:

"JA ZA PAR GODINA NE BIH ZAPOSLIO STUDENTE KOJI NISU IMALI NASTAVU" Dekan Medicinskog fakulteta u Nišu za Kurir: To je katastrofa za pacijente! Izvor: Kurir televiz

- Ogromna će biti rupa u znanju. Onlajn nastava je bila iznuđena. Ista generacija koja je to prošla sada se naslonila na ove proteste. Pitam studente: da ste vi direktor privatne bolnice, da li biste zaposlili lekara koji nije išao na nastavu? To je katastrofa za pacijente. Molim ih da se urazume i svoj bunt izraze tamo gde je to dozvoljeno - poručio je Mitić.