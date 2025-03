Mali je rekao da to što je Vučić pozvan na večeru koju priređuju predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, dovoljno govori o važnosti te posete i o odgovornoj politici koju Srbija vodi, prenosi Alo pisanje Tanjuga.

Ministar očekuje da će na sastanku biti reči o planu rasta i reformskoj agendi i svemu što Srbija treba da uradi do kraja 2026. godine kako bi u potpunosti ispunila sve formalne zahteve da postane punopravni člani EU već 2027. godine.

''Da li će to da se desi ili ne, to je politička odluka, ali mi ćemo da uradimo sve po pitanju zakonskih akata, legislative i svega ostalog da to završimo'', rekao je Mali.