"Tu nastavu su držali profesori beogradskog Ekonomskog fakulteta. Oni javno podržavaju blokade, ne drže nastavu studentima, ali kad na red dođe da treba da se opravdaju skupe školarine za međunarodne programe, oni to bez problema organizuju. Znači njihova logika je da treba da ispaštaju samo oni studenti koji nemaju hiljade evra da plate strane programe. Ako je tako, onda neka javno priznaju da postoje studenti prvog i drugog reda. Da znamo da samo privilegovani mogu da nesmetano studiraju ", objašnjava naš izvor.

On naglašava da se, osim nastave, za ove studente organizuje i polaganje ispita.

"Pouzdano znam da je za one sa programa berlinskog univerziteta organizovano polaganje ispita. Jedno od njih je bilo 28. februara u amfiteatru A3, a dežurni nastavnik je bila prof. dr Aleksandra Nojković. Zaista je neverovatno kakvu diskriminaciju vrše dekan i profesori Ekonomskog fakulteta. Ispada da će samo ovi specijalni studenti dobiti diplome i to dve - diplomu beogradskog Ekonomskog fakulteta i diplomu londonske ili berlinske škole. A svi ostali će, hteli to ili ne, staviti svoje školovanje na veliku pauzu, rizikujući pravo na studentske domove i budžetsko finansiranje studije", podseća izvor Kurira.