Studenti u blokadi objavili su plan protesta za sredu, 26. mart. Ovog puta smislili su da blokiraju Brankov most, jednu od najvažnijih saobraćajnih veza između Novog Beograda i centra. Kako su najavili, blokada mosta trajaće od 15 do 18 časova, ali će kolaps u gradu početi mnogo ranije, s obzirom na to da je okupljanje organizovano na šest lokacija u Beogradu, a dolazak do obe strane Brankovog mosta zakazan je za 15 časova.