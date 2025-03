Nasilje ne sme biti prihvaćeno kao način rešavanja problema u društvu. Svi akteri – od vlasti, opozicije, do građana – moraju se saglasiti da je nasilje neprihvatljivo i kažnjivo. Umesto da različita mišljenja budu prednost, dozvolili smo da fizičko nasilje i agresija postanu uobičajeni "argumenti". Kompromis i dijalog su temelj za izgradnju zdravog društva. Samo kroz institucije, ali i kroz odgovornost svakog pojedinca, možemo zaustaviti spiralu nasilja.

- U ovom našem 21. veku u dobu globalizma i demokratije, čovek nikada nije imao više slobode i negde naše društvo, koje treba da sazreva, ne razume da sloboda govora i izražavanja jeste povezana sa odgovornošću. To je nešto, što kao društvo nismo razumeli, jer ukoliko kršite vašom borbom za ljudska prava, moja prava, onda vi morate da snosite odgovornost. Na ulicama je jedan jezik isključivosti i mržnje, vlada netolerancija. Nikako da nađemo način ili model gde ćemo započeti dijalog, koji se mora započeti. On se uči u školama - rekao je Ibrahimović i dodao:

- Pitanje za nas kao društvo je da li smo spremni da se suočavamo sa problemom. Društvo u kom živimo ide jednim smerom, čini mi se da ni jedna ni druga strana ne vide kraj tom putu u smislu da li želimo da idemo ka Evropskoj uniji ili Briksu. Moramo da znamo kakvo društvo želimo, i ti građani koji se nalaze ispred opštine i koji imaju određene plenume i ljudi koji sede u opštinama, moramo svi zajedno razmisliti o tome i doneti odluku šta želimo. Treba da gradimo društvo poverenja, kako doći do dijaloga, to je pitanje za milion dolara u ovom trenutku.

- Koliko je meni poznato, postoji ustav u Srbiji, za izražavanje slobodnog mišljenja građana. Nisam upućen da ti zborovi imaju bilo kakve veze sa nasiljem, koje smo mogli videti u Nišu i nekim drugim gradovima u Srbiji. Činjenica je da oni koji protestuju, vide to kao oblik izgradnje paralelnih institucija. U Čačku su se ljudi izjasnili da aktuelni gradonačelnik, nije više gradonačelnik. Na tragu ovoga što je Ibrahimović pomenuo - rekao je Petrović i dodao:

- Podsetio bih da je naš monarh Petar Prvi Karađorđević preveo delo "O slobodi", Nil je to i definisao: "Granica moje slobode je sloboda ovog drugog", kako naći tu ravnotežu u ovakvom društvu je veliko pitanje. Dobro je što nemamo primenu institucionalizovane fizičke sile u nekom obimu u kom bi bio štetan za državu u celini. Mi smo mala nacija, nemamo taj luksuz da budemo podeljeni na ove ili one. Moramo da sprečimo bilo kakvu eskalaciju ovoga, jer jedinstveni i složni možemo napred.

- Sloboda izražavanja može negativno uticati na društvo. Reakcija policije mora da se gleda iz mnogo uglova, stanje u društvu je jako tenzično, čini mi se da se samo čekala neka reakcija policije koja bi dovela do povećanja ljudi na ulicama. Policija je reagovala na adekvatan način, primerena je vremenu u kom živimo - rekao je Ibrahimović.

- Glavno pitanje i jeste gde su granice. Vi možete kao država da izvedete policiju na ulice, ali koja je posledica toga. Zakoni se menjaju i primenjuju, zato i postoje sudovi. Sad vi već imate dve strane, koje imaju formirano mišljenje. Glavna stavka je da svi misle da su baš oni u pravu. Odmakli smo se od verbalnog momenta, od toga je krenulo. Imali ste na početku prvo optužbe: "ruke su vam krvave, sendvičari, plaćenici" i onda odjednom imate momenat "hajde da razgovaramo". Dosta nas koji smo pozivali na smirenje tenzija, upravo se na to i odnosilo. Morate pružiti ruku - rekao je Đurić i dodao zašto su dijalozi od strane studenata odbijeni:

- Vlast dolazi do određenje generalizacije, i čovek koji je gradonačelnik u nekom manjem mestu je vlast. Državni vrh je pozivao na dijalog, ali onda vam se desi neki incidentat na lokalu koji nije smeo da se desi. Mi kada govorimo o nasilju, došli smo sada do eskalacije, ali ne možemo da zaboravimo da se ono dešavalo i ranije samo u mnogo manjoj meri. Mi smo imali četvrti zahtev, pa se desila eskalacija u Skupštini. Protest 15. marta je prošao mirno, ali umesto da se sledeći dan priča o tome kako je to bio lep i miran protest, mi pričamo o zvučnom topu. Dobijemo situaciju koja nas vrati dva koraka u nazad. Možda sada zvuči bezazleno kada pričamo o jajima, ali taj trend eskalacije je očigledan. Na početku ste imali uvrede, pa ste krenuli sa zviždanjem, pa sad uglavnom lete jaja. Postavlja se pitanje šta je sledeće, sledeće je kamen. Odgovornost je na svima nama.