Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je večeras nemile scene nasilja koje su se mogle videti proteklih dana u Srbiji.

- Sve je u redu dok ne počnete da primenjujete nasilje. Ono čime sam ja nezadovoljan, to je što nam se dogodilo jezivo nasilje u Nišu, jezivo nasilje u Obrenovcu, jezivo nasilje u Kraljevu, ponižavajuće. I to je nešto što više ne sme da se događa. Niš je toliko užasan. Da nemam reči, da onako pokušavate da unizite starije ljude od sebe, koji mogu da vam budu roditelji, neki čak i bake i deke. Da tučete žene kamenicama. Da se ti junače hvališ time tako što si razbio jaje od teme o glavu nekoj ženi. Da jurite devojke po ulicama. Samo zato što su želeli da se okupe negde i da malo drugačije misle od vas. A kako se osećaju majke u ovoj zemlji? Kako se osećaju ćerke? To su slike koje su se u ovoj zemlji događale samo u dva navrata u prethodnih 70, 80 godina. To je bilo 45. početak 46. i to je bio kraj 2000. početak 2001. I to se, nažalost, sada događa i to moramo da sprečimo. Plašim se da neki državni organi nisu adekvatno odgovorili svom zadatku, ali to je posao za nas i time ćemo se baviti u narednom periodu - rekao je on i nastavio:

Jezive scene nasilja u Nišu

- Što se tiče prelazne vlade, ja sam vam već mnogo puta rekao šta je moj stav. Moj stav je nepromenjen, tako je bilo, tako će biti. Ne podlažem pritiscima, to što ćete da izvučete batinu, pištolj, da vičete, vrištite, vređate, to moj stav nikada neće promeniti. Ja hoću uspešnu, naprednu Srbiju i hoću da pitam i studente i profesore zašto niste osudili nasilje u Nišu. Jesu učestvovali studenti blokaderi, neki su pohapšeni, priznali krivicu, to im je trik. Tu su inače dogovorili sa tužiocima, jer imaju para kao pleve da plaćaju odmah iz fondova. Sve kazne, dakle, sve to u redu. Ja tražim od svih ostalih da osude i pitam zašto niste osudili tako jezivo nasilje. Zamislite da se to nasilje dogodilo njima na onakav način. Šta bi svi ostali morali da slušaju? Pa ih pitam zašto to nasilje nisu osudili? Ako već kažu da nisu organizovano učestvovali u tome, iako je jasno ko su lica koja su počinila to.

Predsednik je istakao da mu je žao zbog svih hrabrih ljudi koji moraju da trpe teror agresivnih ljudi koji nemaju nikakav argument sem jezivih pritisaka i napada na slobodno misleće ljude.

- Nemojte da vam kažem kakvi su pritisci na pojedine sportiste i druge ljude, kako moraju da se izjasne šta da urade. Ti ljudi dalje odolevaju i to neće da učine. Jer ljudi koji su potpuno slobodni, oni imaju pravo da misle i niko ih neće naterati ni pritisak društvenih mreža, ni hajka koju neko vodi. Jedan od razloga zašto smo formirali pokret, to je da nam Srbija bude pristojna i normalna, da niko ne vodi hajku protiv bilo koga zato što drugačije misli. Zato pozivam sve ljude u pokret. Zato što hoćemo da napravimo sve drugačije od onoga što oni rade svakog dana. Nije problem da vi niste saglasni sa Jankom Tipsarevićem, ali taj čovek je doneo bezbroj medalja i bezbroj uspeha našoj zemlji. Što ga vređate, što ga napadate. Tako ste napadali Nikolu Jokića, tako ste napadali Dejana Tomaševića, svakoga - naveo je i dodao: