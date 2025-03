"Žao mi je zbog svih hrabrih ljudi koji moraju da trpe teror agresivnih ljudi koji nemaju nikakav argument sem jezivih pritisaka i napada na slobodno misleće ljude. Nemojte da vam kažem kakvi su pritisci na pojedine sportiste i druge ljude, kako moraju da se izjasne šta da urade. Ti ljudi dalje odolevaju i to neće da učine. Jer ljudi koji su potpuno slobodni, oni imaju pravo da misle i niko ih neće naterati ni pritisak društvenih mreža, ni hajka koju neko vodi. Jedan od razloga zašto smo formirali pokret, to je da nam Srbija bude pristojna i normalna, da niko ne vodi hajku protiv bilo koga zato što drugačije misli. Zato pozivam sve ljude u pokret. Zato što hoćemo da napravimo sve drugačije od onoga što oni rade svakog dana. Nije problem da vi niste saglasni sa Jankom Tipsarevićem, ali taj čovek je doneo bezbroj medalja i bezbroj uspeha našoj zemlji. Što ga vređate, što ga napadate. Tako ste napadali Nikolu Jokića, tako ste napadali Dejana Tomaševića, svakoga", rekao je Vučić i dodao:

"Samo hoću da vam kažem kako to ide i kako to izgleda. Oni koji su slabi, oni uvek moraju svojom agresivnošću i učešćem u čoporu da pokazuju svoju snagu. Jaki su uvek samo u masi i u čoporu i misle da mogu sve. Tako da, prosto, ja se divim ljudima koji pokazuju hrabrost, koji pokazuju otpor i zato će naš pokret da jača, jer svaki normalan čovek na kraju to oseća i vidi".