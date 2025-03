"Dobar deo naših simpatizera govori da nam zemlja ide u lošem smeru zbog svega što nam se dešava i to je sve tačno", rekao je Vučić i nastavio:

"Opozicija, parlamentarna, de fakto ne postoji, tu postoji samo jedna stranka na 5% - Manojlovićeva, a stranka Marinike i Đilasa na 3,8 ili 3,9. Ono što ima je kada ljudi na spontanom kažu da su za nekog drugog, to je 4,2 što znači da bi neka studentska organizacija mogla da ima nekih 15 ili 20 i to je to".