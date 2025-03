Fizičko nasilje i agresija su postali uobičajeni argumenti, a u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, stručnjaci su dali predloge na koji način će se eskalacije sprečiti

Nasilje ne sme biti prihvaćeno kao način rešavanja problema u društvu. Svi akteri – od vlasti, opozicije, do građana – moraju se saglasiti da je nasilje neprihvatljivo i kažnjivo. Umesto da različita mišljenja budu prednost, dozvolili smo da fizičko nasilje i agresija postanu uobičajeni "argumenti". Kompromis i dijalog su temelj za izgradnju zdravog društva. Samo kroz institucije, ali i kroz odgovornost svakog pojedinca, možemo zaustaviti spiralu nasilja.

Na ovu temu su u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili dr Rajko Petrović, sa Instituta za evropske studije, Ibro Ibrahimović, član Predsedništva SPS i Ljubomir Ðurić, iz Centra za nacionalnu politiku.

Đurić je na samom početku objasnio da svaki ekstremni oblik ponašanja, koji uključuje sukobe mora biti sankcionisan, te da svako ko počini nasilnu delatnost, mora biti osuđen od strane naroda.

- Ovo što sada vidimo, je ono što smo svi hteli da izbegnemo. Moramo da postavimo pitanje, kako da ne dođe do eskalacije sukoba. Odgovornost je na svima nama, trebamo pojedinačno da odlučimo da trebamo da smanjimo tenzije, jer inače dolazimo do generalizacije. Krivi su pojedinci koji prave ekstremne situacije. Treba da postoji doza lične odgovornosti, kao i nakon skandala u Skupštini Srbije, vi imate povređena tri narodna poslanika, ko će za to da odgovara, za sada apsolutno niko. Ekstremistički vidovi ponašanja moraju biti sankcionisani, ako želite da protestujete, nikakav problem. Ali, ukoliko pogodite nekoga kamenom u glavu, morate da odgovarate - rekao je Đurić i dodao:

- Ekstremističke grupacije u društvu postoje, iako svi tu temu izbegavamo i u tome je problem. Većina ljudi nije bacala kamenje na protestima, ali onaj ekstremni deo ljudi jeste. To se dešava jer nije došlo do javne osude. Kada napravite protest, morate da se ogradite od ekstremističkog ponašanja. To jako brzo treba da se promeni, jer će se sve više događati.

Javnost je upoznata sa snimkom koji je objavljen pred sam 15.mart, kad se mogao čuti otvoreni poziv na nasilje od strane studenata i jedne profesorke, što je već tada podiglo tenzije u društvu, sada se postavlja pitanja kome to odgovora.

- U otvorenim društvima, uvrede moramo da trpimo, a pretnje moramo svi da osudimo. Našem društvu je neophodna javna osuda. Nasilje je nešto što sa svake koje strane ne sme biti dozvoljeno. Kada neko zna da će ga društvo osuditi, razmisliće da li će ući u nešto ekstremno. Kada i sa jedne i sa druge strane vodimo računa, onda ćemo osuditi ekstremizam. Mi to možemo sprečiti javnom osudom. Mi nemamo zajedničke nacionalne interese, mi ni oko tih pitanja ne možemo da se složimo. Nemamo definisane nacionalne interese. Treba da se okrenemo ka istom nacionalnom interesu i da na taj način rešimo ovaj problem - rekao je Ibrahimović i dodao da opozicija ne govori o nacionalnim interesima Srbije:

- Oni su osetili momenat i žele to da iskoriste za svoje vlastite političke interese. Ukoliko želite dobro Srbiji, društvu i deci, prvo od čega ćete krenuti je razgovor, ma koliko da vam se nije svidela druga strana. Mislim da je krajnji trenutak da se svi uozbiljimo, jaja su jedna faza, druga faza je kamen a šamar u Obrenovcu je treća, a nakon toga je ugrožavanje života. Imali smo situaciju protesta ispred štanda SNS-a. Oni imaju pravo na to, a ko može da im zabrani tako nešto. Ukoliko se ne slažete sa njihovom politikom, izađite vi sa nekom novom. Kada imate nasilje sa jedne strane, razgovaraćete samo sa onima koji isto to žele, nećete se okrenuti dijalogu.

Vesti koje su uzbrurkale javnost protekle nedelje jesu građanski zborovi i sukob sa radnicima opština, a Petrović je objasnio zašto u tome ne vidi želju za komunikacijom i rešavanjem problema:

- Tu nema komunikacije i nema mogućnosti za isto, to ne znači da treba da dođe do fizičkih obračuna. Oni koji učestvuju u tim zborovima ne priznaju one koji su na vlasti. Obe strane su odvučene u jedan ćorsokak, ali jedna stvar je sigurna. U jednom trenutku ovu zemlju svakako čekaju izbori i to je jedino realno rešenje. Ne može jedan deo populacije da odlučuje o sudbini čitave države, ni penzioneri ni studenti, ne mogu samo veći gradovi da odlučuju o sudbiji Srbije. Govorim o izborima kao jedinom realnom rešenju. Najveći deo parlamentarne opozicije ne želi izbore, zato što nisu spremni. Studenti koji su na ulicima, su potpuno preuzeli ulogu opozicije i to je dovelo do toga da jedino novo što je opozicija uspela da ponudi je bilo ono ogoljeno nasilje u Skupštini.

