U emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, stručnjaci su razgovarali o mogućem scenariu buduće političke situacije

U poslednje vreme, Narodna skupština Srbije bila je poprište nekoliko incidenata koji su privukli pažnju javnosti. Tokom sednice održane 4. marta 2025. godine opozicioni poslanici su aktivirali dimne bombe, palili baklje, u jednom trenutku, došlo je i do fizičkog sukoba među poslanicibma, pri čemu su tri poslanice povređene.

Postavlja se pitanje da li postoji dijalog s obzirom da sa jedne strane imamo i studente, koje neki karakterišu i kao političke aktere, a u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji o ovoj temi su razgovarali dr Rajko Petrović, sa Instituta za evropske studije, Ibro Ibrahimović, član Predsedništva SPS i Ljubomir Ðurić, iz Centra za nacionalnu politiku.

Ibrahimović ističe da je politički angažman studenata postao neizbežna tema u javnom diskursu. Nekada posmatrani isključivo kao deo akademske zajednice, studenti su sada prepoznati i kao politički akteri, iako formalno još uvek nisu politički subjekti.

- Svi su svesni da su sada studenti politički akteri, više nisu samo studenti. Nisu politički subjekti, ali to i očekujem u nekom momentu. Njihovi zahtevi postaju politički, videćemo kakve će im ostale faze biti, očekujem da će se u budućnosti pojaviti neki politički subjekat koji je prozivod ovih protesta, to je moja percepcija. Zloupotrebljavamo decu, osnovna škola je najbolji primer za to. Potpuno podržavam da neko može da protestuje, ali ako ja poštujem vaše pravo na protest, poštujte i vi što želim da moje dete ide u školu - rekao je Ibrahimović i dodao:

- Drugi roditelji šalju svoju decu u školu, ali ne idu na posao. Dobro je da se deci omogući obrazovanje, to je vaspitna ustanova. Mislim da niko od nas nema pravo da to uskrati. Vi imate situaciju da su nastavnici dobili smanjenu platu. Tu imate momenat, gde morate da gledate opšte dobro, država je ovde napravila dobar balans, ali mislim da ćemo ući u period sankcionisanja svakog ko ruši tuđu slobodu kretanja.

Petrović sa druge strane smatra da se politička scena u Srbiji suočava se sa potencijalnim promenama, pri čemu je rekonstrukcija vlade jedna od realnih i mogućih opcija. S obzirom na to da Srpska napredna stranka (SNS) i njeni koalicioni partneri imaju stabilnu skupštinsku većinu, ova mogućnost nije sporna i može se smatrati legitimnim političkim rešenjem u aktuelnim okolnostima.

- Rekonstrukcija vlade je realna i sasvim moguća opcija, budući da Srpska napredna stranka (SNS), zajedno sa svojim koalicionim partnerima, raspolaže stabilnom skupštinskom većinom. To nije ni najmanje sporno i predstavlja jedno od legitimnih političkih rešenja u datim okolnostima. Vlast, koliko se može primetiti, nema nikakav problem s tim da do izbora dođe, što dodatno potvrđuje otvorenost prema demokratskim procesima i poštovanje političke volje građana. Jedan poznati citat kaže da je "glasački listić jači od metka", i to je misao koju možemo sasvim opravdano upotrebiti u ovom kontekstu. Naravno, niko ne ispaljuje metke u Srbiji, niti bi iko trebalo da pomisli na bilo kakvu vrstu nasilja, ali je činjenica da je izborna volja građana najmoćnije oružje u političkoj borbi - rekao je Petrović i dodao:

- Oni koji znaju kako da mobilišu biračko telo, da ponude jasnu viziju i program koji rezonira s potrebama naroda, uvek će imati prednost. S druge strane, postavlja se pitanje da li opozicija trenutno podržava svaku mogućnost osim izbora. Bojim se da je upravo tako. Njihovo izbegavanje izbora možu ukazivati na to da nisu sigurni u svoju pobedu. Pre ili kasnije, doći ćemo do trenutka kada će građani izaći na birališta i izraziti svoju volju. Ako je to neizbežno, čemu potreba da se izbori odlažu? Sasvim je jasno da Srbija ima probleme i to niko ne može niti treba da osporava. Međutim, zatvaranje očiju pred realnošću i čekanje da se stvari same od sebe reše nije način na koji se vodi država. Rekonstrukcija vlade je nešto sasvim drugo i može predstavljati racionalan odgovor na političke izazove s kojima se suočavamo. Umesto nametanja rešenja koja su se u prošlosti pokazala kao neefikasna, neophodno je pronaći način da se kroz institucionalne i demokratske procese obezbedi stabilnost, ekonomski napredak i politička odgovornost prema građanima.

Đurić misli da u trenutnim okolnostima, formiranje vlade deluje kao stabilnije i efikasnije rešenje.

- Ili će SNS i koalicioni partneri dogovoriti novu Vladu, ili idemo na izbore. Mislim da je u ovom trenutku Vlada mnogo bolje rešenje. Već smo videli da kada je krenula priča o izborima, da će biračka mesta možda biti blokirana, da se neće izlaziti. Takve izbore možete da dovedete u problem legitimiteta. S obzirom da vidimo da je trend eskalacije mnogo veći, nećemo ni da pričamo o tome da je moguće da se desi i nešto ozbiljnije. U ovom trenutku je Vlada mnogo realnije rešenje, SNS i partneri su najavljivali rekostrukciju i pre, tako da je ovo pravo rešenje trenutno - rekao je Đurić i dodao:

- SNS je odneo veliku pobedu na izborima, kada na to dodate i koalicione partnere, bilo bi odlično po sve. Teško je predvideti kakva će situacija biti. Mediji su čak možda i jače oružje od glasačkog listića. Imate licitiranje o tome šta će se desiti, kako će se desiti. U ovom trenutku mislim i da se ne zna ko će biti predložen za mandatara. Jedina osoba koja možda zna je Aleksandar Vučić, nema svrhe prognozirati šta će se dogoditi. Smatram da je najbitnije koji će ljudi biti na kojim pozicijama, na pozicijama ministara, sekretara, savetnika.

