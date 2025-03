- Mi nemamo problem, ko god hoće. Samo neka ljudi dođu da provere. Nemojte da lažete. To je moj poziv i Evropskom parlamentu. Oni imaju ove svoje poslušnike u EP, njih 30, 50, 100 koji će da izglasaju šta god hoće. Da je zemlja ravna ploča. Nije problem za njih da to izglasaju. Tako mogu da kažu da je upotrebljeno negde nešto. Na njihovu žalost FSB dolazi sad, za dva-tri dana. Ja se nadam da će FBI za sedam-osam dana da dođe u Beograd - rekao je Vučić novinarima u Briselu.

- Mi smo spremni sve da vam pokažemo, iako bi teret dokazivanja trebalo da bude na onima koji tvrde da se to desilo, a mi smo spremni da vam dokažemo da se to nije desilo. Znate, kad lažete i kad obmanjujete javnost, a volite i sebe da obmanjujete, jer ne možete da pronađete drugi racio legis za svoju agresiju, za svoju nervozu, za sve to što radite, onda kad tad upadnete u problem, kao sa Jovanjicom. Tako i sa ovim. UN? Dobrodošli ljudi, dobrodošli. Srbija je otvorena zemlja, sve smo spremni da pokažemo, baš ništa ne krijemo, niti ćemo da krijemo - rekao je Vučić.



Istakao je da zemlja nema uređaj "Vorteks", kao što je, kako je dodao, Crta, zaključila.

- To je to što mogu da kažem. Što se tiče zahteva Evropskom sudu za ljudska prava u potpunosti smo spremni za svaku vrstu postupka, procesa i svega, samo ne znam je li su im napisali da je to bio vorteks, pošto mi vorteks nikad nismo ni imali, kao što je Crta zaključila. Nažalost, te nevladine organizacije učestvuju u pokušaju obojene revolucije od početka i to više i ne kriju, tako da to nije neka velika novost - zaključio je Vučić.