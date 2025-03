- Dopisi od Ministartstva prosvete su počeli prvog radnog dana posle velikog mitinga u Beogradu. U tim dopisima se razne stvari traže od visokoškolskih ustanova - da ih obavestimo da li smo zvali policiju da izbace studente koji blokiraju fakultete, da li smo pokrenuli disciplinske postupke protiv studenata koji blokiraju fakultete, da li smo pokrenuli disciplinske postupke protiv profesora koji ne žele da učestvuju u nastavi... Kulminacija svega toga je činjenica da su doneli odluku da neće biti isplate drugog dela februarske plate za visoko obrazovanje i to je dovelo do vrste negodovanja akademske zajednice. Mi smo kao Univerzitet odgovorili na tu njihovu želju da nam ne uplate plate i upozorili da to nije po zakonu zbog toga što Univerzitet nije obustavio rad, na Univerzitetu ne postoji nastava zbog blokade studenata, ali postoje druge aktivnosti koje akademski građani - profesori, asistenti i istraživači rade u svom opsegu rada".

Na pitanje da li je tačna izjava predsednice Skupštine: "Univerzitet se setio da postoje zakoni samo onda kada se tiču njihovih plata", odgovorio je:

"Naravno da nije tačna. Univerzitet ništa nije postupio protivzakonito. Univerzitet nije obustavio rad, ne može da se realizuju nastavu zbog blokada"