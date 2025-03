- Potpisivaćemo ugovor za još jedan superkompjuter. To nema niko u ovom delu Evrope. To nije naše maštanje, to je realnost. Srbija će imati drugi superkompjuter. Naša kancelarija je imala sastanak sa kolegama iz Republike Srpske, blizu smo da i njima ponudimo usluge državnog DATA centra i svima ostalima u regionu. Srbija je uvek otvorena za saradnju. Velika pobeda Kragujevca, nešto što menja krvnu sliku u gradu. Imamo mnogo planova, pričali smo i oko boljih usluga u zdravstvu, da svaki lekar u bilko om mestu u Srbiji može da izvrši uvid bez papira koji mu donose pacijenti. Danas smo započeli taj projekat, verujem i da će buduća Vlada započeti snažno na tom polju. Imamo nameru da poboljšamo stanje oko ljudskih kadrova, da znamo kada nam neko odlazi u penziju, da li imamo zamenu za tog uposlenika. Dobre stvari spremamo, a radićemo i na bezbednosti podataka. To je nešto što je sve izloženije napadima u celom svetu. Sve ono što dajemo ka univerzitetima i institutima sve je besplatno, sve država plaća- reči su Vučevića.