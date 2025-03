- Nama, vojvođanskim Mađarima, odgovaralo bi da se život vrati u normalne tokove i da naša svakodnevnica bude mirna. Ukoliko su za to potrebni izbori, naš stav je da onda neka budu održani, ali ne mislim da će njihovi rezultati doneti neke velike promene u unutrašnjem političkom životu. Ali ako bi to smirilo opoziciju ili ukoliko opozicija smatra da joj odgovaraju novi izbori, onda ja to ne smatram lošim rešenjem, a SVM bi na njih izašao samostalno. Ukoliko bude formirana vlada do 18. aprila onda će nova vlada nastaviti rad - kazao je Pastor.