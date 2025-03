Komentarišući najavljenu blokadu Brankovog mosta u Beogradu, koja počinje u 15 časova i trajaće, kako su najavili studenti blokaderi do 18 sati, Vučević je naveo da to ne podržava, ne odobrava i ne razume.

''Nikakvog to smisla nema, svakako to nisu mirni protesti i ništa politički neće rešiti. Samo će izazvati nervozu, a to je u duhu njihove parole 'pumpaj'. Pitaj Boga šta pumpaju, osim što nerviraju građane. Ako je cilj da iznerviraju građane uspeće, a ako je cilj da se Srbija vrati unazad neće uspeti", rekao je Vučević u Ćićevcu gde je obišao novoizgrađeni vrtić.