- Novoizgrađeni vrtić “Čarolija” u Ćićevcu je samo jedan u nizu primera kako se država bori za bolje uslove za rad i boravak naših mališana. Uprkos lošim demografskim pokazateljima, jer prošle godine je rođeno najmanje dece, trenutno se grade 23 obdaništa širom Srbije. Pokrenuli smo i jeftine kreditne linije za mlade, i to je važno za njihovo ekonomski osnaživanje, a mnogima i uslov za formiranje porodice. Uradićemo sve što je do države. Borićemo se za bolje uslove, za to da deca budu u školama, studenti na fakultetima, radnici u fabrikama, paori na njivama, vojska da čuva državu i da svi volimo našu Srbiju - poručio je Vučević.