BEOGRAD - Brankov most, jedna od saobraćajnih žila kucavica u Beogradu, danas je bio blokiran, od 15 do 18 časova, u najgorem saobraćajnom špicu kad se ljudi vraćaju s posla kući i sa jedne i sa druge strane, te žure po decu u obdaništa i osnovne škole.

Od Studentskog trga blokaderi su saobraćaj na putu do Brankovog mosta zaustavili u Uzun Mirkovoj, Pariskoj, Kneza Sime Markovića, a zatim se Pop-Lukinom spustili do mosta.

Brnabić: Namerno izabran "špic", od 15 do 18, da bi se napravio veliki problem Beograđanima, ali i mnogima koji dolaze u Beograd da završe neki svoj posao

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je ranije danas povodom najave blokade Brankovog mosta, da je to samo još jedan izgovor kako bi se vršilo nasilje nad Beograđanima i nad svima onima koji dolaze u Beograd da završe svoje obaveze.

Ona je rekla da je namerno izabrano vreme za blokadu mosta u vreme kad je "špic", od 15 do 18 časova, da bi se napravio veliki problem stanovnicima Beograda, ali i mnogima koji dolaze u Beograd da završe neki svoj izuzetno važan posao.

- Nikakvog to smisla nema, svakako to nisu mirni protesti i ništa politički neće rešiti. Samo će izazvati nervozu, a to je u duhu njihove parole "pumpaj". Pitaj Boga šta pumpaju, osim što nerviraju građane. Ako je cilj da iznerviraju građane uspeće, a ako je cilj da se Srbija vrati unazad neće uspeti - rekao je Vučević, koji je pozvao studente u blokadi da razgovaraju sa institucijama, kao i sa studentima koji hoće da studiraju, a ne da se prave razlike.