To što su dvoje najvažnijih ljudi u ovom trenutku u EU, i u ovakvom trenutku za našu zemlju, imali sastanke i radnu večeru s predsednikom Srbije u suštini predstavlja najvažniju poruku iz Brisela. Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da Vučićev boravak u Briselu pokazuje kakav značaj EU pridaje Srbiji i njenom predsedniku.

"Predsednik Vučić ne samo da je razgovarao s dvoje ključnih lidera EU, već je prisustvovao večeri koji su mu oni upriličili. To pokazuje koji značaj pridaju tim razgovorima i koji značaj pridaju Srbiji i njenom predsedniku. U Briselu se razgovaralo ne samo o Srbiji, nego i o regionu i nekim drugim važnim pitanjima, što znači da oni i te kako imaju u vidu ono što na srpskoj strani mogu da saznaju od predsednika Vučića. Srbija ipak ima značaj kao lider u regionu i kao najvažnija država u regionu. Dakle, potvrđeno je da ocene i stavovi Srbije i imaju težinu ", ocenjuje on.

"Dobro je da se potvrđuju obostrani interesi. S jedne strane, Srbija čvrsto stoji na tome da su evrointegracije nesporni strateški cilj, a sa strane EU smo čuli da oni imaju interes da vide Srbiju unutar Unije. Otvaranje klastera 3 bila bi potvrda toga. Očigledno je da je Srbija odlučna da ispuni svoj deo, a to su teme koje su sad u žiži, poput REM-a, medija, izbornih uslova... Srbiji je to u interesu i zbog sebe same, a ne samo zbog EU", naglašava Milivojević.