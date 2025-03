Prof. dr Vojislav Šešelj podseća da predsednika Srbije Aleksandra Vučića poznaje 32 godine i da zna da njega niko ne može pokolebati, te da će Vučić ostati dosledan i da će se boriti do kraja.

"Oni njega ne mogu pokolebati. Poznajem ga 32 godine. Ne mogu ga ni uplašiti, mogu mu samo pojačati inat i prkos. Ostaće dosledan i boriće se do kraja. U toj borbi oskudeva u podršci i u svojoj partiji i u javnosti uopšte. Ima mnogo onih koji iščekuju rasplet, a okoristili su se o ovaj režim. Veruju da su iskoristili režim i sad čekaju sledeći", rekao je Šešelj na TV Prva i, nastavljajući da govori o predsedniku Vučiću, dodao je:

"On zna šta su im namere, šta su ciljevi ovih pobunjenika, ali bio je suviše blag u postupanju. Kad treba nekoga režim da uhapsi, on je bolećiv. Požurio je da da aboliciju onima, posebno Goranu Ješiću i Radivoju Jovoviću. Mora da zaoštri ne samo verbalni nastup nego i postupanje. On nema neposredne nadležnosti u policiji, ali ima pravo da prisustvuje sednici vlade i daje sugestije. Ministri nisu dužni da ga poslušaju, ali su te sugestije važne".