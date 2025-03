- Šokiran sam ponašanjem pojednih građana Srbije koji idu protiv da svog naroda, koji napadaju žene i starije ljude po ulicama. Maltretiraju ljude samo zato što drugačije misle i to je veoma opasno. Svako može da izrazi političko neslaganje, ali je problem kada se poziva na nasilje. Osuđujem pokušaj destabilizacije naše zemlje. Niko ne može nasilnim putem da preuzme vlast. Što se tiče prelazne vlade, to ne poznaje Ustav Srbije, niti zakonik, to je izmišljena tvorevina ljudi koji bi želeli da sednu u fotelju - kaže za Kurir televizuju Grgur, predsednik "Pokreta za pravdu Grgur" dodaje: