I baš u trenutku kada se zadnjih godina ekonomija naše zemlje digla i rasla nezaustavljivo, o čemu govore i stope rasta BDP-a, bezbroj novih puteva, mostova, investicija i projekata na kojima bi nam pozavidele i svetske metropole, grupa bogatih, bahatih i nasilnih blokadera to pokušava da sruši!

- Mislim da se to na ozbiljan način odnosi i na uticaj na našu privredu. Mi smo u prethodnim godinama razvijali odnose sa različitim investitorima, i najčešće su ti investitori bili okrenuti ka zapadnoj Evropi, posebno u autoindustriji. Jasno je, ukoliko padnu ti zapadnoevropski proizvođači, i mi smo samim tim u problemu.

- Različita povećanja cena komunalnih usluga i svega ostalog, kako to obično sledi početkom godine, dodatno su uticali na probleme. Ukoliko promet nije onakav kakav je predviđen, a troškovi rastu, to su novi problemi za svakog privrednika.

- Konkretno mislim na cenu iznošenja smeća, koja je od početka rada spalionice i odvajanja otpada u Vinči povećana šest puta prošle godine. To iznosi često milionske iznose za neke firme koje imaju veće proizvodne površine, bez obzira na to da li imaju ili ne imaju to smeće.