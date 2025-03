- Učionice su poslednje mesto za izražavanje političkih stavova, a to su danas postale lokacije za koje treba da imaš određenu propusnicu. Danas bi bilo neodgovorno reći da će sve da se reši preko noći, to je nemoguće. Stvara se generacija koja neće znati šta je disciplina i poštovanje. Sve ovo što se danas čini najviše će se vratiti profesorima.

- Ne postoji nikakvo opravdanje za nasilje i treba na to da stavimo tačku. Ne ulazim u to sa koje strane bacaju kamenice. Novoizabrani gradonačelnik Niša je izuzetno posvećen i zaista se trudi da vrati taj grad na pravi put. On to nije zaslužio.