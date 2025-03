BEOGRAD - Nastojim da poziciju ministra spoljnih poslova Srbije štitim od blata dnevne politike. Danas želim da reagujem zbog napada na časne ljude. Gospodin Borko Stefanović poslednja je osoba koja ima moralno pravo da komentariše spoljno-političke aktivnosti Srbije. Podsećam javnost da je upravo u vreme kada je on bio ključna figura srpske diplomatije, takozvano „Kosovo“ proglasilo nezavisnost, poručio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić dodavši da je Stefanovićevo nasleđe u međunarodnim odnosima nacionalni poraz.

I ne samo to, priznanje „Kosova“ od strane Kenije direktno se poziva na savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz 2010. godine - mišljenje koje je on lično tražio i za koje se znalo da predstavlja kockanje sa srpskim nacionalnim interesima.

- Bukvalno je nadrealno da se on bilo kada više oglašava na ovu temu. I, umesto da snosi odgovornost za štetu koju je naneo, Stefanović bira da napada one koji se svakodnevno bore za srpske interese - i to sramnim napadima na žene, uključujući i suprugu predsednika, koja je zaposlena u ovom ministarstvu i koja svoj posao obavlja savesno i odgovorno.