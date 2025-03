- Mislim da nismo doznali šta je bio glavni cilj, pa ne možemo da kažemo da je ispunjen, osim ako cilj nije bio da se oteža svakodnevnica Beograđanima. Utisak svih nas jeste da se kroz Beograd sve teže kretati, ako je to bila ideja, onda je ispunjeno, ali ne vidim svrhu toga i kako će to smiriti tenzije, što je najbitinije u ovom trenutku.

- Imamo tri grane vlasti, dakle zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Ako neki student iz prve godine koji nije položio nijedan ispit preuzme funkciju sudije, tužitelja i drugih organa, onda gde mi to idemo. Osnovno je pravilo da postoje zakoni. To kako su studenti formulisali te zahteve, to je na način na koji ih nije moguće ispuniti. Ova blokada Brankovog mosta je pokazala koliko je to sve obesmišljeno jer je 1.300 ljudi maltretiralo ostatak Beograđana. Ono što studenti traže, oni sami negiraju, govore da žele da institucije funkcionišu, a ruše ih, traže zakon, a ruše ga... Prema tome, smatram da je na delu jedna specijalna operacija protiv Srbije, da je ovo vrsta hibridnog rata. Ogroman novac, negde oko tri milijarde evra je uloženo da se sruši vlast u Srbiji.