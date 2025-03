Direktno izjašnjavanje studenata putem platforme E-student ili onlajn glasanje o tome da li akademci žele da se na fakultetima u Srbiji počne sa održavanjem nastave i obustave blokade ili ne, moglo bi da bude rešenje za spas akademske godine na univerzitetima širom zemlje. S obzirom na to da niko ne zna tačan broj studenata koji su za blokade, a koji protiv njih, ovo bi napokon moglo i da unese jasnost u čitavu situaciju.

"To je ne samo legalan nego i najlegitimniji mogući način da se izađe iz aktuelne situacije. Nije reč o razmatranju pitanja nastavka tzv. onlajn nastave, nego o jednoj vrsti mogućnosti da se svi studenti na jednom E-referendumu ili onlajn glasanju izjasne da li su za nastavak nastave i ispita ili protiv toga. Ukoliko se desi da Nastavno-naučno veće omogući izjašnjavanje studenata, očekujem da se u narednih nekoliko dana to izjašnjavanje i organizuje i da se godina nastavi u prvoj polovini aprila" kazao je Petrov i dodao da od "većinske volje profesora i asistenata na Nastavnom naučnom veću" zavisi da li će uopšte do nečeg takvog i doći.