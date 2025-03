"Mi smo već postupili u skladu sa činjenicom da su Dodik i Stevandić državljani Republike Srbije, uputili smo Interpolu našu primedbu, rekli da je reč o klasičnom političkom slušaju i tražili da se ta poternica stavi van snage. Proći će nekoliko dana dok ne odgovore, a onda ćemo videti da li će prihvatiti ili odbiti. Moja molba je da svi shvate koliko je to neizdrživo, nažalost, nisam siguran da su me svi čuli, iako su me slušali. Stavove koja sam ja čuo je da ih oni još razmatraju", istakao je Vučić i dodao: