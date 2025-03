"Da, mi smo se trudili, borili na svaki način da se to zaustavi. Već dve, dve i po godine rade na Keniji. Na tome su radili i pojedine zapadnoevropske zemlje, koje su slale direktno svoje poslanike i predstavnike u Najrobi. Radili su na tome i povodom slučaja Srebrenica, ako se sećate. Tada smo uspeli da pridobijemo uzdržanost Kenije, što je bilo veliko iznenađenje. Ja sam posle toga razgovarao sa Vilijamom Rutom, čovekom koji je zamenio predsednika Kenijatu. Sa njim sam razgovarao u Njujorku, molio ga da to ne čine, bez obzira što sam znao pod kolikim su pritiskom da tako nešto učine. Kenija je to uradila, učinila i videli ste i glavnog aktera toga što se dogodilo. To je bio Pacoli sa jedne strane, ali nemojte da smetnete s uma da reči o velikim zapadnoevropskim zemljama, pre svega koje su pomagale da dođe do priznanja nezavisnosti Kosova. Ponosan sam na činjenicu što u vreme od kada sam predsednik vlade ili predsednik države 28 zemalja je povuklo to priznanje. Za razliku od onih koji uglavnom gledaju da napadaju nas, da su u njihovo vreme 92 zemlje priznale nezavisnost Kosova, nijedna nije oduzela priznanje", rekao je Vučić.