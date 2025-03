- Mi, ja sam izdao svoje saopštenje, oni svoje. Ali to su te vaše izmišljotine kad prepisujete sa N1 i sa Nove S. To im je kao kad slušate argumente Borka Stefanovića ili Save Manojlovića. I kad sve te gluposti morate da slušate, onda dođete do besmislenih zaključaka. Mene su primili, hoću ljudima da saopštim jednu stvar, primili su me predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Mene, kao jednog, jedinog čoveka, nas troje smo bili sami na sastanku. Pošto sam video da su razni nesrećnici izmišljali šta se događalo na sastanku, ne znam kako to mogu da znaju, pošto smo samo nas troje bili na sastanku. Niko više nije bio na sastanku. Niko ni iz mog tima više nije bio na sastanku. Pa da mogu negde nešto da čuju ili da znaju. Dakle, u čemu se ovde radi? Suština je u tome da ljudi ne mogu da priznaju da je ovo prvi put u istoriji da je organizovana večera za predsednika Srbije od strane dve najmoćnije figure, dve najmoćnije ličnosti Evropske unije. Žao mi je što to neće da priznaju i što neki ljudi nisu srećni i zadovoljni zbog činjenice što Srbija uživa takav ugled, takvo poštovanje u Evropi i svetu da najmoćniji ljudi Evrope samo za predsednika Srbije tako nešto organizuju. Da li smo mi u svemu saglasni? Pa naravno da nismo - istakao je predsednik.