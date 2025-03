Politički kič na prozorima škole danas oličava ideološku smutnju koja se valja ulicama i podmeće deci. Već viđeno. On je slika obrazaca ponašanja koje smo upoznali na sopstvenom i tuđem iskustvu, slika „nenasilnog nasilja“ kao sredstva političke borbe, „građanske neposlušnosti“ koja mimoilazi profesionalnu etiku i ugrožava pravo dece na obrazovanje (garantovano Ustavom i međunarodnim konvencijama), slika pravnih normi koje ograničavaju sve osim uličara. Obrazloženje po kome deca na ulici „danas polažu najvažniji ispit“ na razmeđu je između budalaštine i cinizma. U takvoj koreografiji škola se obraća u politički kabare, a posvećeni vaspitači u dresirane politikoide, malograđanske pokondirene tikve koje osim svoje marginalnosti, frustracija i strasti na političku kvantašku pijacu iznose i dečje bistre glave, zdravu logiku i čiste duše. U one koji decu uče da misle tuđom glavom i budu sredstva u tuđem zlom naumu. Sve sa uverenjem da politika pretvara neznanje u znanje, nevredno u vredno, ružno u lepo, propagandne laži u istinu. Ova politička estetika ružnog uvek me podseti na sliku one neugledne žene koja se na ulici baca na policajca i otima o njegov štit.