On je ponovio da je "strašno" važno da se deca vrate u škole.

- Strašno je važno da nam se deca vrate u potpunosti u osnovne škole i u srednje škole. U osnovne školama je to već gotovo uspešno privedeno kraju. Još ima negde manjih problema. U srednjim školama imamo i dalje probleme. Ja molim ljude da se vrate - rekao je predsednik Vučić.

- Uvek smo spremni da razgovaramo, ali da im neko preda vlast zato što oni vlast vole, to se nikada desiti neće. Što se tiče Niša, moje pitanje za profesore je - što ih niste pitali i ne pitate ih ni vi ni bilo ko drugi, ali evo ja ih pitalm - da li osuđujete strašno, brutalno nasilje koje se dogodilo na ulicama Niša i zašto to niste učinili, to je moje pitanje i za studente, zašto niste osudili nasilje koje su počinili neki i od vaših pripadnika uzgred izrazito antisrpske orijentacije kao što je Mateja Nikolić koji smatra da je Kosovo nezavisno i Republika Srpska genocidna tvorevina, koji je tukao tamo gradonačelnika, napadao žene i sve drugo - zapitao Vučić.