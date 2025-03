On je naveo da postoji jedna stvar oko koje se slažu, i vlast i studenti i rektor Đokić, a to je, kako je istakao, da institucije moraju da rade svoj posao .

"Rektor Đokić mora da bude uhapšen jer on se igra sa narodnim novcem. On se igra sa vašim novcem, on se igra sa mojim novcem, on se igra sa novcem svih građana, jer on, uzimajući novac iz državne kase se igra sa sudbinom ljudi i sa njihovim porodicama tako što im uzima godinu dana života", rekao je Glišić za TV Pink.