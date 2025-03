On kaže da se sve gradaciono dešavalo, dok nije došlo do nasilja koje se sada može videti na protestima:

- Ljudi ili nisu na poslu, ili teško dolaze do svog posla zbog svih protestsa, a jedino je normalno da deca budu u školi, a ljudi na poslu, što je jedini način na koji se Srbija voli. Napadnut je svako kome je predsednik Aleksandar Vučić, legitiman predsednik. Da li sam ja ko dolazi iz SNS-a, ili iz pokreta, koji je sjajna priča, mnogo ljudi me oduševljeno zove zbog tog pokreta, koji nisu u politici.

- Rekao je, to je tačno dovoljno mesta da vas sve stavimo tu, 15 dana će biti dovoljno. Ja sam pitao šta to znači, nećemo imati hrane i vode? On mi je rekao da nećemo imati, već ćemo se sami međusobno jesti. Na moje pitanje da li je to logor, on mi je odgovorio da jeste. Lično meni je to rekao bivši premijer.