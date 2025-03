Lakić je pričao o mogućim iznenađenjima u formiranju nove vlade:

- Njihov odnos sa SPS-om je vrlo čudan, oni su u kontinuitetu na ivici vruće-hladno, a pretpostavljam da je turbulenciju na njihovoj relaciji uneo Branko Ružić, a verovatno u SNS-u gledaju sve to sa dozom nepoverenja jer se ne zna da li je Ružić izolovan slučaj ili neka frakcija unutar SPS-a. Svakako je nezahvalno komentarisati takve stvari, ali mislim da dolazimo do kulminacije naše krize i da će to morati da se završi. Bilo bi dobro da dobije vladu, da sve to bude smisleno jer je ova kampanja stanje stresa i ludila koje traje četiri meseca i to nas već sada veoma skupo košta. Četiri meseca nisu dovela nigde, i dalje smo bez rešenja naših osnovnih nedoumica i nesposobnosti da međusobno komuniciramo kao narod. Nadam se da ćemo naći snage da kao nacija sednemo i popričamo kako bismo izašli iz ove situacije jer ovo apsolutno ne vodi nikuda, a cena je prilično visoka.