- Ja pratim proteste još od 2016. godine, od tih masovnih protesta protiv Beograda na vodi. Što se tiče dužine trajanja, ovaj današnji protest još uvek ne traje predugo. Recimo, protesti protiv Beograda na vodi su krenuli posle 24. aprila i sa viskom intenzitetom su trajali do septembra a sa manjim intenzitetom do februara, odnosno kada se kreće u predsedničku kampanju 2017. godine. Protesti "1 od 5 miliona" su takođe trajali duže nego ovaj, protesti "Srbija protiv nasilja" su takođe trajali duže — od maja do oktobra - rekao je Vranić.