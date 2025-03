Kurir je u nekoliko navrata do sada, analizirajući političku situaciju u zemlji, upozoravao na mogućnost da nečiji neodmeren gest, provokacija zlonamernih, nesreća, nesporazum… sa BILO KOJE STRANE, izazovu eksploziju u atmosferi pregrejanih strasti i očekivanja, i dovedu do uličnih sukoba sa nesagledivim posledicama. Po obe strane, naravno.

Novinarka N1 na to kaže: „Hehe! U redu, to je levičarski pogled na stvarnost!“ (Hehe? U redu?) a Bakić oskoljen nastavlja: „Da li ćemo mi da ćutimo i trpimo ili da kažemo: Lupeži vraćajte nam republiku ili ćemo vas juriti po ulici i skakaćete pred nama u reku!“

To je taj dvostruki moral: kad Jovo Bakić preti, kad Šolakove televizije pomažu da te pretnje dopru do svakog potencijalnog „plivača“, to nije pretnja. Kad „bakićevci“ na tviteru prete likvidacijom na sred Knez Mihajlove, upadanjem u stanove i zgrade, kad kunu i prizivaju na nas rakove mozga i saobraćajne nesreće, kad objavljuju fotografije vlasnika Kurira Igora Žeželja da ga lakše prepoznaju na ulici, to nisu pretnje. Pretnja je kad Kurir upozori da smo se svi zajedno opasno približili liniji iza koje nas čeka haos.