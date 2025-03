- Čini mi se da će to morati biti politički dogovor, pošto u početku je bila nuđena verijanta ekonomske transakcije, odnosno da Vlada Srbije kupi udeo NIS-a, međutm, Bajdenova administracija je zabranila bilo kakvu transakciju neke treće strane sa ruskom kompanijom. Tako da mi to ne možemo da kupimo. Pitanje je i da li bi oni želeli to da prodaju. Jer, kada bi Rusi to nama prodali, onda bi izgubili bilo kakvu polugu moći na ovom regionu. Oni ako ovde nemaju energetski aranžman iako nisu energetski pristni, oni zapravo nemaju neki diplomatski i strateški uticaj. Ova stvar je fleksibilna jer se ide ka tome da se ispregovara mir u Ukrajini.