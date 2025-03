Predsednica Skupštine Ana Brnabić , istakla je da opozicija pokušava da izazove građanski rat i da je jedina istina, u moru njihovih laži, to da su mrtvi pijani napali dete romske nacionalnosti.

- Ponovo rade istu stvar po ko zna koji put – pokušavaju da izazovu građanski rat na osnovu bestijalnih laži. Tako je bilo i za zvučni top. Nikakvih skrupula nemaju. Trunke istine nema u ovome što priča Marinika Tepić i Đilasova ekipa koja je, sasvim očigledno, preuzela ono što je ostalo od blokadera. Istina je da su neki, koje oni sada brane, mrtvi pijani napali dete samo zato što je romske nacionalnosti. I to je cela istina. Srećom pa postoje kamere na kojima se ceo incident vidi. I to što se vidi je zastrašujuće. Maltretiranje deteta od strane pijanih i bahatih mladića. Sada je i to dete „ćaci“ samo zato što je Rom. Srećom postoje i svedoci. Sve im se svelo na mržnju i nasilje. Sve im se svelo na laži u cilju da izazovu građanski rat- napisaa je predsednica Skupštine na društvenoj mreži ''Iks''.