"Dodatni faktor predstavlja to što je Mark čovek srpskog porekla što će mu omogućiti da lakše izgradi poverenje sa svim donosiocima odluka u Beogradu, ali još važnije sa srpskim narodom. Ne treba zaboraviti da će on ipak biti američki ambasador i da će morati da sprovodi američku politiku i da vodi računa o američkim interesima u Srbiji i regionu, ali ovo jeste pozitivan iskorak u našim odnosima ", ocenjuje Velebit.

"Moja pravoslavna vera čini veliki deo onog što jesam. Smešno je kada se toga sada prisetim, ali kada sam odrastao praznici koje je slavila moja porodica, na primer, bili su različitih datuma za Božić i Uskrs (u odnosu na američke), što me je činilo posebnim u odnosu na društvo iz razreda. Čak i način na koji smo slavili Uskrs, sećam se da su moji prijatelji smatrali "čudnim" to što jedemo jagnjetinu za svaki Uskrs. tek naše prezime? Većina mojih nastavnika zapravo nije mogla da ga izgovori i nekada su ga čak i ismevali. Ali ja sam ga uvek sa ponosom prihvatao to da su moja porodica i naša crkva i običaji malo drugačiji u odnosu na one kod svih drugih. Zbog toga verujem da je važno da mojim ćerkama prenosim naše vrednosti i istorijsko znanje".