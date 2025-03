Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ponovo se oglasila povodom incidenta u Novom Sadu. Ona ističe da su do fizičkog obračuna u centru tog grada dovele podele koje su studenti blokaderi (učesnici tuče) sami inicirali i inspirisali, a one su kako je istakla, podele na „studente“ i na „ćacije“.

Povod za sinoćnji incident u Novom Sadu je bilo vređanje, a onda i fizički napad na dečaka od 12 godina romske nacionalnosti i to po nacionalnoj osnovi! Bio im je kriv zato što je Rom, pa je i on okarakterisan kao „ćaci“! Do ovoga su dovele podele koje su sami inicirali i inspirisali – podele na „studente“ i na „ćacije“, a „ćaci“ su svi oni koji su se usudili da imaju drugačije mišljenje, drugačije stavove, oni koji su se usudili da kažu da su protiv nasilnih blokada, da žele da nastave da studiraju. Danas kao „ćaci“ završavaju svi koji su na bilo koji način drugačiji, pa i po boji kože. Tako je dečak romske nacionalnosti postao „ćaci“.