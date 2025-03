- Mi smo ih pozvali na razgovor, da nam kaže da li ima plana i ideje o nastavku akademske godine i nadoknadi svih aktivnosti na fakultetima. Moje kolege i dalje čekaju za stolom. I dalje se nadamo da će nam se neko obratiti. Nezavidno je što čelnici ustanove od kojih nam život zavisi ne žele da komuniciraju sa nama, to nas čini nesrećnim. Moraćemo da nastavimo da se borimo da dopremo do njih. Sigurno nećemo odustati, ako treba zvaćemo ih svaki dan, od ovoga zavisi naš život i obrazovanje. Stvari su alarmantne, mnogo smo izgubili na obrazovanju, krajnje je vreme da pod hitno krenemo sa nastavom i red je da odgovore na naše zahteve i pokrenemo komunikaciju - student Andreja Jovanović za Kurir.

On kaže da haos i nasilje ne vrše studenti, pa se osvrnuo na to da su se oni i povukli 15. marta:

- Na jutro protesta 15. marta menjale su se informacije o tome gde će se skup održati, da li će to biti Skupština ili Slavija. Određeni plenumi na fakultetima su bili neusaglašeni. Nadam se da ćemo doći do imena ljudi koji su zagovarali da skup bude kod Skupštine, jer smo svi pozivali da to ne bude tako kako ne bi došlo do nasilja.