Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas, u Pionirskom parku, studente koji hoće da uče.

Nakon što su predsednika dočekali aplauzom, razmenili su i poklone. Predsednik je studentima koji hoće da uče, doneo knjige i girice. Odigrali su partiju stoni tenisa, a potom je usledio i razgovor o trenutnoj situaciji i problemima.

O platama za prosvetne radnike

- Ne damo pare dok ne počnu da rade. Država trpi, trpi, a u nekom trenutku mora da pokaže da je država. Imaćete para onoliko koliko budete radili. Nema nigde na svetu da dobijete platu, a da ništa ne radite. Niko ne želi da napakosti nikome, ali mora da se zna red u državi. Biće mnogo posla, mnogo toga će da se čuje i vidi za mesec dana, koliko toga se otkriva na dnevnom nivou. Oni će da drže blokadere na silu jer se plaše, znaju da će morati da odgovaraju, mnogi od profesora. Nećete za pretnje da odgovarate, ali za protivzakonito delovanje ćete da odgovarate - rekao je predsednik.

Izvinite zbog svega kroz šta prolazite - Hvala vam divni mladi ljudi na dobrodošlici i izvinite zbog svega kroz šta prolazite. Pronalazićemo rešenje i gledaćemo da pomognemo sve što možemo, sasvim sam siguran da odgovorni za anarhiju, za to što su hteli da vas ostave bez mogućnosti da studirate, da završite godinu, će na kraju morati da objasne svima, pa i brojnim nadležnim organima zašto su to činili. Ovako nešto niko racionalan ne bi učinio, brinem zbog toga, država će pomoći i daće sve od sebe. Ne može nerad da pobedi rad, ne mogu oni koji nisu marljivi da pobede one vredne. Ne mogu profesori koji ne žele da rade da pobede one koji hoće da rade i koji žive za decu, a ne samo za svoje plate. Videćete u narednom periodu snažniju državu, hvala što nikoga ne terorišete, nikome ne smetate da prolazi bilo kojom ulicom i hvala što poštujete zemlju u kojoj živite - poručio je predsednik u objavi na Instagramu.

O srednjim školama

- Jedan deo nastavnika, imali smo izuzetno savesne ljude koji su radili i one koji nisu, a želeli su. Imali smo deo uplašenih nastavnika koji od blokadera nastavnika nisu smeli da rade. Sada većina želi da radi, ne zbog novca. A jedan deo hoće zbog novca, to su oni koji bi blokirali ceo život. Sve veći pritisak roditelja je zbog dece. To je pitanje znanja, dece, a ne poltiike. Misliom da će od ponedeljka, utorka sve škole da rade redovno. Tužna i jeziva epizoda iz istorije Srbije, koje će se svi stideti - rekao je predsednik.

Predsednik je upitao studente da li im je još nešto potrebno, rekao je da će im to obezbediti o svom trošku.

- Nadam se da za Vaskrs nećete biti tu, ako budete doći ću da vas posetim, do tada da obezbedimo ribu svakog dana. Ako vam je potrebno još nešto slobodno tražite i od obezbeđenja. Pitaju me nekadašnji prijatelji što im se ne javljam, a ja se javljam svima, ali neću da se javljam onima koji su se zakleli na prijateljstvo a imali neku vrstu koristi, pomognem svakom ko me pita. Kad su prvi put pomislili da je kraj, okrenuli su sleđa, a sad su ponovo krenuli da me zovu jer su propali. Bezbroj puta sam padao ali sam i ustajao. Ovde ćemo 11, 12. i 13 da imamo razne skupove, manje, veće, dobrodošli ste na svaki, a onda ćemo da napravimo ekskurziju za ljude da posete i vas, da donesu knjige.

O nasilju u Novom Sadu

- Bio sam zgrožen onim što sam video sinoć. Uz zvučni top, uz laž za Pravni fakultet da su bili napadnuti, ovo sinoć je bila najbestijalnija laž kako su ih napali zbog poltiike a oni su dirali romskog dečaka mrtvi pijani i doživeli teže povrede u tuči sa tim koji su došli da brane dečaka. Oni su od toga pokušali da izvuku političku korist, to je bilo šokantno. Sinoć su došli iz Federalne službe bezbednosti Rusije i ostaće ovde nekoliko dana i izaći sa stavom i oko zvučnog topa. Ovo od noćas u Novom Sadu je bilo jezivo, onda su ponovo išli da uništavaju prostorije SNS. Svuda su u padu i biće u većem padu i zato će nervoza da bude veća, biće sve više napada. Za sledeći četvrtak ili petak su smislili da zauzmu sve pogone depoa i da nijedan autobus ne bude na ulici, ni u Beogradu, ni u Novom Sadu.

- Onaj ko uči i radi i veruje u svoju glavu i ko se ne plaši, nikada nemojte da budete deo čopora, imate svoju glavu, sami razmišljajte šta je za vas najbolje i niko neće moći da vas pobedi. Sva sila na svetu je u znanju - rekao je predsednik.

O problemima

Nakon što su odigrali partiju stoni tenisa i razmenili poklone, usledio je razgovor o trenutnoj situaciji i problemima.

- Leks specijalis i produžetak godine je moj predlog, kako mislite da je moguće da se spasi godina - upitao je predsednik.

- Treba da se završi prvi semestar, da se gradivo ispredaje, da se urade ispiti i da se krene sa drugim. Znači leto i vikendi - rekao je jedan od studenata.

- Jedino da onda produžimo godinu, da ne bude završetak sa oktobarskim nego sa decembarskim rokom, šta drugo da uradimo - rekao je predsendik.

- Trebalo bi da krenemo 15. aprila i da se prvi semestar završi do maja, a da drugi odmah krene i završi se do kraja avgusta. Celo leto dakle - rekla je studentkinja iz Niša.

- Na Pravnom u Beogradu su pričali da se izjašnjavaju preko e-studenta da se izjašnjavaju o blokadama, dok studenti u blokadi to izbegavaju jer ih je sve manje - rekao je Pavlović.

- U Beogradu je pobuna ljudi koji hoće da studiraju sve veća i izraženija, sve ih je više iz dana u dan. To hoće da pokažu, više se ne plaše - rekao je predsednik.

- Oni najviše vole da pevaju ono što su i u Ukrajini pevali i skakali, ja ću namerno da nosim majicu "i ja sam ćaci". Više volim da čitam knjige nego da skačem - rekao je predsednik.

Student sa fakulteta bezbednosti u Novom Sadu zahvalio se predsedniku na tome što je država sačuvala stabilnost i sprečila nasilje.

Poseta

- Veće je nego što sam mislio. Koliko je teško noću - upitao je predsednik.

Studenti su mu odgovorili da je hladno, da im je i kiša pravila problem, ali da su poboljšali uslove.

Predsednik je doneo knjige koje će im pokloniti za formiranu biblioteku u Pionirskom parku.

- Ovo je duhovito, Ulica studenata bez roleksa. Doneo sam vam knjige i girice za ručak. Nisu vam dali nikakve odgovore oni nadležni - upitao je predsednik.

- Juče smo pozvali rektore, dekane, čekali smo ih u 12 u našoj improvizovanoj biblioteci. Očekivali smo da će doći, čekali smo ih akademskih 15 minuta. Optimističan sam, makar i u poslednjem trenutku da će da shvate, oni treba da daju primer nama. Kada vas vidimo, koji ste predsednik i brzo dođete, saslušate probleme, vidiom da država misli na nas. Oni koji pre vas treba da dođu i razgovaraju sa nama prave se da ne postojimo - rekao je Pavlović.

- Hvala vam divni mladi ljudi na dobrodošlici i izvinite zbog svega kroz šta prolazite. Pronalazićemo rešenje i gledaćemo da pomognemo sve što možemo, sasvim sam siguran da odgovorni za anarhiju, za to što su hteli da vas ostave bez mogućnosti da studirate, da završite godinu, će na kraju morati da objasne svima, pa i brojnim nadležnim organima zašto su to činili. Ovako nešto niko racionalan ne bi učinio, brinem zbog toga, država će pomoći i daće sve od sebe. Nemojte da brinete ne može nerad da pobedi rad, ne mogu oni koji nisu marljivi da pobede one vredne. Ne mogu profesori koji ne žele da rade da pobede one koji hoće da rade i koij žive za decu, a ne samo za svoje plate - rekao je predsednik.

- Videćete u narednom periodu snažniju državu, hvala što nikoga ne terorišete, nikome ne smetate da prolazi bilo kojom ulicom i hvala što poštujete zemlju u kojoj živite.

Pre zvaničnog razgovora usledila je i partija stoni tenisa.

Predsednik je dobio i poklon od studenata iz Novog Sada.

Studenti koji hoće da uče, podsetimo, postavili su šatore u Pionirskom parku 6. marta i ne odustaju dok im se ne ispune zahtevi. Oni strepe da bi mogli da izgube akademsku godinu, što bi im moglo uskratiti pravo na domove i stipendije. Stoga, oni žele da se što pre vrate u učionice i nastave sa učenjem. Izvinite još jednom, vratićemo zemlju narodu, studentima, đacima, vratićemo škole, falultete, vratićemo normalan život u Srbiju i nećemo dugo da čekamo na to - rekao je predsednik.

Studenti koji žele da uče i studiraju traže:

1. Početak nastave na fakultetima i drugim visokoškolskim ustanovama do 10. marta, odnosno najkasnije do 17. marta

2. Zahtev koji se odnosi na moratorijum na studentske kredite, smanjenje uslova za upis na budžet, povećanje broja ispitnih rokova, pomeranje početka nove školske godine, povećanje iznosa studentskih stipendija i kredita, podrška studentima koji su u Srbiji putem međunarodnih programa, produžetak roka za odbranu master rada i doktorske disertacije, smanjenje obima gradiva, polaganje svih predispitnih obaveza na ispitima, revidiran plan upisa za buduće brucoše, jednake uslove konkurisanja, a s obzirom na to da neki univerziteti rade, te je napravljena podela među studentima.

3. Zahtev osnovnim i srednjim školama da se hitno počne sa izvođenjem nastave iz svih predmeta

4. Zahtev predsedniku Republike, predsednici Narodne skupštine i predsedniku Vlade da preduzmu sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se normalizovalo stanje u prosveti