Čuvena operska pevačica pre svega naglašava da je u petak ujutru došlo do incidenta "koji je doveo do još gorih podela", a da su taj događaj iskoristili pojedini opozicioni političari, pre svega Marinika Tepić.

"Apsolutno niko nema prava da targetira nekog pogotovo na nacionalnoj osnovi. Došlo je do incidenta koji je doveo do još gorih podela. Dok se mi delimo drugi pune džepove. Elem, kad sam mogla da osudim sve one koji su tukli studente, gazili ih i maltretirali, imam vala pravo i da stanem u odbranu Roma. Policija će da uradi svoj deo posla a ne mediji, a kamoli gospođa Tepić. Kad se utvrdi odgovornost i svi se ispitaju, neka ide u zatvor svako po zasluzi, ovako je sramota šta se dešava. Policija i sudski organi su to koji moraju da sprovode pravdu, targetiranje cele romske polulacije je sramotno", napisala je.